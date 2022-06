6 passos para construir uma área de lazer no quintal

No homify gostamos de tudo relacionado com a arquitetura, design e decoração, mas áreas de lazer e de churrasco estão entre nossos favoritos. Ainda mais se você pode fazê-la com suas próprias mãos.

O faça você mesmo tem poucos limites. Grandes ou pequenas, as criações que dependem inteiramente de você vão de pequenos vasos até o próprio teto. Como você ouviu, a construção de um “puxadinho” no jardim é a missão deste livro de idéias, onde a melhor parte é que você pode ver os resultados rapidamente porque não é uma tarefa difícil. O planejamento adequado é a chave para o sucesso. Vamos começar com a meia dúzia de passos, e se você gostar, não demore, e começar a criar!