Vasos e canteiros para jardins pequenos: 10 ideias incríveis

Ao instalar jardineiras em pequenos espaços, as paredes podem ser boas aliadas. Como? Use o o muro vertical para pregar ou construir jardineiras que são capazes de acomodar um bom número de plantas. Uma vez feito isso, você só precisa ter cuidado com o tipo de vegetação que vai plantar e com a manutenção das paredes. Lembre-se que plantas que acumulam uma grande quantidade de umidade podem danificar as paredes.