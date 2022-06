10 ideias de salas de jantar integradas

Já pensou em decorar sua sala de jantar toda em branco e com detalhes em madeira? Pode parecer monótono, mas no fim, a composição é charmosa e sofisticada. Basicamente, há duas maneiras: primeiro, tudo branco ou então o branco com tons de bege. Se optar por uma decoração de sala de jantar integrada com todos os móveis brancos, as cores podem ficar em pequenos detalhes, como as flores, quadros na parede ou almofadas. As cortinas no fundo que trazem lembrança de aconchego.