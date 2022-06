Como modernizar sua casa

Antes de começar, com as características definidoras do estilo moderno é importante lembrar uma regra fundamental em qualquer projeto de decoração: devemos transmitir a nossa personalidade e emoções na ideia global. Podemos optar por móveis, cores e materiais diferentes, mas nunca devemos esquecer que este é o nosso espaço para que tudo encontrado nele se relacione com nós mesmos e, algumas vezes, isso significa sacrificar um móvel ou artefato de decoração, mas no final o resultado será um sucesso.

Agora, se, mergulharmos plenamente na decoração moderna podemos observar a forte influência do minimalismo – se você quiser saber mais detalhes sobre este estilo, ser bom para avaliar este livro de ideias - que permeia um de seus princípios claros da escola Bauhaus em seu manifesto de menos é mais.

O que pode ser visto? Nesta sala, vemos um bom equilíbrio entre móveis e objetos decorativos. O espaço no meio, permite uma distribuição de espaço entre o sofá e as duas cadeiras com uma mesa de centro e uma estante embutida feita entre as lacunas da própria parede. Nesse espaço as cores da vez é o branco, predominante e o verde que aparece de maneira casual dando vida através das plantas e das poltronas.

Por que isso funciona? O manifesto de menos é mais refere-se ao conceito de ter apenas o que é absolutamente necessário. Desta forma, evita excessos, que só encolher espaço. A profusão de espaço em branco e expande qualquer combinação equilibrada com toques de cor impedindo que o espaço se torne frio e estéril.