Perfeito para receber amigos: este lar brasileiro vai te encantar!

Além da churrasqueira, o espaço gourmet do apartamento ganhou um forno de pizza a lenha, que proporciona aos moradores o prazer de saborear a pizza quentinha e assada no forno a lenha. A chaminé pintada de preto combina com os armários planejados e com os vasos de plantas. Os armários planejados são mais uma ótima solução do projeto, que combina com a bancada de granito e realça a sofisticação do ambiente.