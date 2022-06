10 grandes ideias para seu pátio e jardim

Este pátio em estilo mexicano tem um charme rústico reforçada pelas cores vibrantes dessa arquitetura. As paredes de alaranjado profundo contrastam com as vibrantes portas duplas azuis do fundo. A porta antiga foi coberta com trepadeiras, formando uma cascata verde. O piso é feito de pavimentos de pedra dispostos com simetria rigorosa, para manter uma superfície lisa possível. No primeiro plano há um grande vaso com uma cacto , planta mexicana que traz um toque de verde e de bem-estar em uma área árida.