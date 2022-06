Apartamento de 65 m² tem interiores clarinhos e ambientes integrados

Cada vez mais casais jovens, com ou sem filhos, descobrem que é possível morar bem em um apartamento pequeno e desfrutar de praticidade e conforto e ainda ter espaço para receber os amigos e familiares. O segredo é contar com um bom profissional e investir no projeto de interiores.

Hoje desembarcamos em São Caetano do Sul, região do grande ABC paulista, para apresentar um projeto de interiores simplesmente encantador. O apartamento de 65 m², decorado pela designer de Interiores Vanda Carobrezzi, precisava de um toque de elegância e personalidade para acomodar o jovem casal e o bebê, que estava a caminho. O casal desejava espaços funcionais e requintados, para receber os amigos e familiares. Portanto, além do quarto do bebê, o projeto priorizou agregar funcionalidade e sofisticação aos ambientes com soluções simples, como armários planejados, elementos em marcenaria, portas de correr em trilho superior e materiais de acabamento de qualidade e cores neutras, que realçam a luminosidade e a elegância dos ambientes.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos deste projeto de interiores simples e encantador? Então confira a seguir mais imagens e mais detalhes deste apê de 65 m² que esbanja praticidade e requinte, com toques de cores e soluções personalizadas.