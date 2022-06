Pequeno, mas bem organizado, apartamento tem decoração prática

Hoje em dia as pessoas buscam cada vez mais qualidade de vida, que começa no estilo de viver. Morar perto do trabalho e em regiões com boa infraestrutura, como acesso a parques públicos, cafés e cinemas significa ter opções de entretenimento e viver em áreas animadas e cheias de gente e de vida. Por esta razão, uma família japonesa resolveu se mudar para um apartamento pequeno em um prédio de 40 anos, para desfrutar do parque público próximo de casa.

Localizado na cidade de Yokohama, o apartamento pequeno e de estilo tradicional foi totalmente repaginado para acomodar a família com o máximo de conforto e praticidade. O projeto de interiores promoveu uma transformação radical no interior do apartamento. Além de mais aconchegante e moderno, o apê ficou muito mais bonito e funcional.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos deste apartamento pequeno, mas com espaços muito bem aproveitados e cheios de personalidade? Então confira a seguir mais imagens e mais detalhes deste projeto de interiores incrível, que fez o apartamento de 40 anos parecer novinho.