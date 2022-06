Antes & Depois: Renovação de uma propriedade do século 16

Aqui vemos uma foto do interior antes de ser renovado. No processo de renovação deste imóvel, tem sido dado grande atenção a todas para que resultasse na casa perfeita. Isto significa que fundação desta chácara e cada passo do processo de construção teve que ser reconstruído cuidadosamente. Não é uma tarefa fácil, mas aqui vai desde a construção de projeto de engenharia, até as nuances do design de interiores, tais como iluminação e decoração. Tudo deve resultar em um todo harmonioso.

Este ato de equilíbrio foi encontrado através do uso de materiais naturais e sistemas energeticamente eficientes para economizar 30% a mais energia do que chácaras tradicionais.