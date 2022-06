10 jardins maravilhosos para a frente da casa

Às vezes, a casa só precisa de um jardinzinho simpático, que sirva para recepcionar as pessoas com graça e muito verde. Um jardim simples pode muito bem fazer esse papel com grande competência. Na imagem acima, a entrada da casa abriga árvores de tamanho médio, jardim vertical em uma coluna e um canteiro com plantas claras e arredondadas, que se conjuga com degraus compridos de pedra. A mistura de materiais valoriza o pequeno jardim, que conta ainda com um gramado em um terreno de declive, provavelmente a parte mais visível do jardim para quem chega. Delicado e fácil de instalar, depende apenas do ritmo da natureza para fazer crescer a árvore e propiciar com ela uma sombra providencial.