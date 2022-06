​Decorações do Advento para todos os gostos

O calendário advento é tradicionalmente alemão, sua tradição iniciou-se no século 19. Essa tradição espalhou-se principalmente pela Europa e por outros países do mundo. No Brasil ainda não é tão comum veem as pessoas comprarem calendares adventos, para fazer a contagem regressiva para a chegada do Natal.

O mais comum de todos os calendares adventos são aqueles que você encontra chocolates para cada dia até o Natal, porém, hoje, nós decidimos mostrar à vocês algumas ideias que vão te ajudar a recriar essa tradição européia de maneira super divertida para as crianças da família.

Como sabem o primeiro dia do calendar advento já está chegando, então essas ideias fáceis vão ajudar você a estar preparado para a chegada do dia 1 de dezembro.

Mais do que qualquer tradição, o mais importante é entrar no clima de natal e reciclar aquela caixa de decoração jogada no fundo da garagem. Ideias inusitadas é o que faz as crianças ficarem tão apaixonadas por essa época do ano que sempre é special.

Estrelas, guirlandas, velas, bolas, anjos e renas – a seleção de itens de decoração de natal é enorme. Se a sua preferência está entre clássico ou moderno, natural ou minimalista, brilhante ou glamouroso – os nossos experts tem sugestões para todos os gostos.