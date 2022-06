Piscina de cobertura se funde com o Mediterrâneo!

A diferença entre esta imagem e a anterior é arrebatadora! Ninguém imagina que se tratam do mesmo projeto. Mas acredite, é o mesmo! O contraste entre o moderno e o tradicional é mais do que evidente. A pedra e o charme rural desta fachada nada têm a ver com a piscina de aspecto infinito.

Para concluir esta remodelação foi necessário demolir o antigo telhado do primeiro andar, com a finalidade de reorientar todo o edifício para oferecer aos seus habitantes as melhores vistas sobre a paisagem ao redor. Três estruturas diferentes foram concebidas e ajustadas por um engenheiro para se obter o resultado desejado.