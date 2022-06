Este maravilhoso e conceitual projeto rústico vai te encantar

A homify apresenta o projeto espetacular de reforma de uma casa de campo localizada em Campos do Jordão, interior de São Paulo. A reforma e ampliação da casa de campo do arquiteto Carlos Bratke, sob seus próprios cuidados, partiu da necessidade de convivência com a família, que se tornou mais numerosa com a chegada de filhos e netos. A casa original, construída na década de 1990, possuía 270 metros quadrados instalados num terreno íngreme, uma encosta da serra de Campos de Jordão. O programa estava contido em dois andares com mezanino e era composto de três quartos, sala de estar, cozinha e banheiros, além de uma área para hóspedes criada no sótão.

O projeto de reforma e ampliação visou à construção de mais dois quartos, uma cozinha rústica, novas varandas e à ampliação da área social, preservando no entanto os terraços e aberturas que permitem desfrutar dos amplos visuais da natureza intocada no entorno do terreno. Assim, ao invés de partir para a solução mais comum que seria a construção de mais um andar sobre a cobertura da a casa original, estabelecendo uma ampliação vertical desinteressante considerando a inclinação do terreno, o partido adotado propôs realizar movimentos de terra para ampliar a área do térreo e criar mais um andar sob ele. Foi realizada uma escavação sob a casa, aproveitando-se a as fundações em brocas deixadas aparentes depois da reforma. A terra retirada foi aproveitada para preencher parte da declividade do terreno e foi sustentada por um muro de arrimo em pedras, criando, sobre o aterro, um amplo terraço descoberto, semelhante a uma plataforma. A estrutura original, de madeira, vidro e alvenaria, foi ampliada com lajes de concreto pré-moldadas. Na sala de estar, os pilares antigos foram revestidos por uma parede de pedras, criando um nicho para um pequeno bar. A casa ganhou ainda um deck de troncos de madeira que avança sobre a inclinação frontal do terreno e que é acessível a partir de portas de vidro pivotantes do novo terraço que se comunica, internamente, com a sala de estar. Os pisos frios da nova área foram revestidos com cacos de cerâmica como uma referência à arquitetura popular. A casa, envolvida pela mata, se destaca na paisagem pelo colorido de suas grandes venezianas amarelas, criando o ambiente ideal para o descanso, o contato com a natureza e a convivência familiar.

Quer saber mais informações e detalhes deste projeto espetacular de uma casa de campo de estilo rústico, que emprega também materiais arrojados como o vidro e o aço? Acompanhe-nos neste tour pela casa do consagrado arquiteto paulista Carlos Bratke.