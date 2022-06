30 banheiros modernos que te inspirarão a mudar o seu já

Não há estilo que traga tanta sofisticação e vanguarda a um banheiro quanto o moderno. O estilo moderno aposta em uma imagem pura, sofisticada, com linhas retas e homogeneidade nas superfícies. Criado no início do século 20, vem se reciclando e continua com muitos adeptos.

Por esta razão, enfocamos nesta vanguarda decorativa e, de maneira mais concreta, em como esta permite-nos dar a personalidade necessária a um ambiente que nos frita os miolos para decorar: o banheiro. Veja as fotos abaixo, inspire-se, copie boas ideias. Assim, diga adeus aos banheiros sem estilo e comece a se apaizonar pelos modernos.