Conheça o Perfil do Grupo Bjarke Ingels

Além disso, a piscina do pavilhão central foi preenchida com água diretamente a partir do porto de Copenhague. Os visitantes puderam ir se refrescar com um banho na piscina incrível ou simplesmente fechar os olhos, respirar o cheiro do mar e sentir como se estivessem no centro da capital dinamarquesa. Assim, foi uma oportunidade maravilhosa de questionar o valor da água, também conhecido como o ouro azul, e as ações que podem ser tomadas para garantir a sua qualidade e seu acesso universal.

Finalmente, no centro do pavilhão foi instalado um dos ícones da cidade de Copenhague, a estátua da Pequena Sereia, a heroína do autor dinamarquês Hans Christian Andersen, presidida centenas de milhares de visitantes, transformando rosto timidamente elegante.