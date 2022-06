Top 5: jardins pequenos para fazer em um cantinho de casa

Existem sempre algumas ideias que podem servir como inspiração e levar a natureza para dentro de casa ou ao ar livre. Hoje, o homify selecionou 20 pequenos jardins que sejam possíveis de construir em um espaço reduzido. Cada projeto pode ser criado de forma criativa, rápido e econômica.

Agora, para iniciar o projeto do jardim na sua residência é preciso analisar e escolher qual espécie que irá plantar. É importante durante o processo de escolha das plantas não misturar muitos tipos de flores e folhagens, assim você evita estragar a sensação de equilíbrio e harmonia do ambiente. Outro ponto fundamental é ver o tamanho das plantas para que se adequem ao espaço. Depois com tudo escolhido é hora de colocar mão na terra.

20 jardins pequenos que você pode fazer em um cantinho de casa