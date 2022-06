10 mesas de jantar elegantes!

Esta mesa de jantar quadrada encontra-se em uma cobertura no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Assim, é visível a atmosfera de leveza, uma certa descontração e um ar de despojamento no ambiente. Integrada de forma orgânica a toda a estrutura do primeiro piso, esta mesa de jantar quadrada se abre, assim como o restante do ambiente, para a imensa varanda do apartamento, uma área iluminada pela luz do sol e que dá acesso ao segundo piso. No geral, um conjunto que respira liberdade e movimento. O tom de madeira no tecido das cadeiras reforça essa sensação.