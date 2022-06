Cantinhos Aconchegantes em Quartos Infantis

O quarto de criança é o espaço da casa que mais muda. O quarto passa por fases e muda de acordo com o crescimento da criança. Conforme os pequenos vão desenvolvendo seus próprios interesses, o quarto vai se transformando constantemente. Por isso é preciso sempre que seja um espaço que exprima os interesses da criança, mantendo a criatividade e comodidade mas de modo seguro.

Nós sabemos que não há nada como ter um espaço no quarto do seu filho somente para leitura, diversão ou dever de casa. Seja brincando com os amiguinhos ou usando livros de colorir, o importante é a que a criança se sinta bem na atmosfera em que ela passa a maior parte do tempo quando está em casa. Um quarto aconchegante que transmita calma e paz é o sonho de qualquer mãe. Ao mesmo tempo, é importante que a decoração do quarto também alimente a criatividade da criança.

Quando se trata da decoração, o céu é o limite mais próximo, com conforto e segurança sempre em mente o objetivo da decoração infantil é dar asas a imaginação do se filho de maneira que ele se sinta seguro e confortável.

Com isso em mente nós escolhemos cinco maneiras divertidas e aconchegantes de você organizar um cantinho para o seu filho ler histórias ou simplesmente tirar aquela soneca. Conheça os projetos desenvolvidos por nossos experts, com certeza essas ideias vão inspirar você!