Casa Folha: um paraíso em Angra dos Reis

Em um tentativa bem sucedida de se conectar ainda maia a natureza, observamos essa cobertura que se mescla ao ambiente de maneira perfeita. Projetada para proteger do sol o espaço interior, sua estrutura é construída com madeira compensada de eucalipto, revestida com pequenos pedaços de pinho. Uma maneira única de fazer com que esse projeto seja realmente um dos destaques entre as demais casas de praias da região.