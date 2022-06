10 salas de jantar integradas e perfeitas!

Estas salas de estar e jantar integradas se destacam pelo farto uso da madeira, especialmente no teto e no revestimento das paredes. A sala de estar, com ampla janela com vista para o jardim, conta com sofá branco ornado por almofadas claras, mesa de centro retangular em vidro, banco com estrutura em metal e estofado claro e diversas poltronas, entre elas uma triangular inspirada no jeito dos índios sentarem na rede. Espelhos com formatos variados e feitos com madeiras raras de demolição adornam a parede acima do sofá. Já a sala de jantar conta com uma mesa oval em madeira, acompanhada por cadeiras com estrutura em madeira com formas curvas e estofados listrado em tons de cinza e branco. O tapete cinza de material natural cobre toda a extensão do espaço.