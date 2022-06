5 quartos de casal deslumbrantes!

O destaque deste quarto de casal é a bela cama planejada, com formas sinuosas que encontram seu contraponto na sanca em gesso iluminada do teto. A cama tem estofado azul nas bordas curvas da peça e cabeceira bege em tecido aveludado. A roupa de cama estampada em preto e branco, junto com as almofadas amarelas e estampadas, dão um toque sofisticado ao móvel. O piso claro, as cortinas bege e a parede amarela com quadros em preto e branco complementam a decoração elegante.