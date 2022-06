10 salas de jantar com cadeiras exclusivas!

As característica da sala de jantar como espaço exclusivo para as refeições com o passar dos anos foi se modificando. Hoje em dia busca-se um ambiente que seja múltiplo e eclético, de modo a aumentar sua praticidade sem que se deixe de ter um espaço ideal para comer e também receber os amigos.

Em torno da mesa da sala de jantar, famílias sentam-se diariamente para fazer as refeições diárias e celebrar momentos especiais. A sala de jantar por ser um dos cômodos mais importantes da casa, e por isso, merece um olhar especial sobre o mobiliário que a compõe. A harmonia com outros móveis da sala também é um aspecto importante para a escolha do que vai ser colocado, por exemplo um conjunto de cadeiras para sala de jantar ajuda a integrar o entorno.

Ao pensar em cadeiras para a sala de jantar é importante ter em consideração não apenas seu design mas também sua funcionalidade e um estilo concordante com o cômodo da casa. Em dúvida sobre a melhor opção de cadeira para a sala de jantar? Trazemos nesta matéria algumas tendências de assentos para a decoração no entorno da sua mesa de jantar, unindo funcionalidade e estilo.