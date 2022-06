Sofá-cama: indispensável para sua casa

Todo mundo que gosta de receber visitantes em casa, já pensou na possibilidade de comprar um sofá-cama para trazer máximo conforto, se alterar a decoração inteira do ambiente, utilizando camas ou colchões.

O sofá-cama é um dos móveis mais versáteis e interessantes para se ter em casa. Como o próprio nome já explica, é um sofá que vira cama. Ele pode ocupar o mesmo espaço de um sofá convencional, com a vantagem de proporcionar mais conforto e conchego para as visitas ou para momentos de descanso. Ele é uma ótima opção para casas com espaço reduzidos e que precisam de espaço extra na hora de acomodar os amigos e a família. Mas ele não precisa ser restrito à sala de estar. No escritório, o sofá-cama também vai além de transformar o ambiente em quarto de hóspedes. Ele pode servir como um cantinho de descanso após longas jornadas de trabalho ou estudo. Já no quarto infantil, ele funciona como espaço extra para brincadeiras e uma excelente acomodação para receber os amigos, ou para a soneca a tarde.

Esse é um ótimo acessório para acomodar bem aqueles que vem nos visitar e que chega mais próximo possível com o conforto de uma cama de dormir comum.

Neste artigo você poderá ver sofá cama de estilos diferentes, com qualidade e, principalmente conforto para ter em sua casa!