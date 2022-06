O Projeto Elegante de um Apartamento em Berlim

Aqui estamos no capítulo final deste Livro de idéias: o banheiro. A lente do nosso fotógrafo conseguiu capturar sua essência, com ênfase na singularidade deste ambiente. Mais uma vez nos deparamos com um estilo minimalista, com detalhes em madeira, mas predominantemente branco. Este banheiro é dividido entre chuveiro, área de relaxamento e lavanderia: típicos dos apartamentos europeus, sem janela. Este espaço conta com projetores de luz para tornar o ambiente mais agradvel e iluminado possível. A parte coberta de madeira, conta com uma sauna privada, enquanto uma placa de vidro dividi a área do chuveiro. A parte da lavanderia conta com um gabinete embutido e equipado com uma máquina de lavar, o que é muito típico dos apartamentos na Alemanha.