Uma vila admirável!

Notamos que as cores predominantes desta propriedade é o branco e o carvalho, presente no piso e nas peças de mobiliário. O objetivo desta seleta paleta de cores era proporcionar dias frios de inverno uma sensação mais quente e acolhedora, que é muito importante para o aumento do bem estar.

Aqui vemos a sala com lareira, carvalho piso em parquet original. As cores neutras no piso, paredes e móveis, criam um espaço que convida ao relaxamento.