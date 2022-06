10 churrasqueiras e sabores de bons grelhados

Um churrasco é sempre uma boa ideia inevitavelmente, para momentos felizes, de boas refeições, de convívio, de boa disposição, de risos e de gargalhadas entre amigos e família… O nosso olfato caracteriza de forma tão especial o cheiro de grelhados, que logo nos encontramos com água na boca.

Seja no jardim, no terraço ou no quintal dos fundos, ter uma churrasqueira é algo bem típico brasileiro. Afinal, não existe dia ou estação inapropriada para aquele churrasco em família. Hoje você irá descobrir 10 propostas super versáteis que independente do seu orçamento irá lhe deixar super inspirado para fazer aquele churrasquinho. Descubra aqui os estilos mais versáteis, funcionais que vão do moderno ao clássico.