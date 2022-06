O Natal está chegando

Definitivamente chegou a época do ano que muitos consideram como sendo a mais bonita: estamos há 33 dias do Natal! De certa maneira, podemos notar isso nas ruas, já que o comércio normalmente capricha nas decorações. Se você não é do time das pessoas que não gostam do Natal, então já é hora de tirar as decorações do armário, montar a árvore e renovar alguns apetrechos que já foram usadas por muitos anos. Não deixe para o último minuto, já que dezembro é o mês em que as lojas ficam extremamente lotadas de consumidores correndo para cumprir todos os afazeres que essa data sugere. Você já pensou em como será a decoração desse ano? Minimalista, clássica, divertida? Já decidiu se vai montar a árvore ou ficar apenas com as luzes? Se você faz parte do time dos organizados e já planejou tudo de antemão, ótimo! Se você ainda não havia percebido que já é hora de colocar os enfeites pra fora, então dê uma olhada nesse Livro de Idéias e inspire-se para deixar a sua casa prontinha para receber as celebrações de final de ano!