homify 360°: 'Saramour' Mais do que um Iate de Luxo

Design, tecnologia e artesãos todos juntos em um único projeto. Não, nós não estamos falando de um complexo arquitetônico, mas de um sofisticado trabalho de engenharia marinha que resultou em M / Y CRN 133 Saramour , um iate de luxo de cerca de 61 metros.

Você sabe, os italianos têm uma historia de amor com o mar. Uma história que nasceu devido a posição geográfica do país, localizado no o coração do Mar Mediterrâneo, atingiu o seu auge com o domínio dos mares da república marítima, em um intervalo de tempo que varia desde a Idade Média no final do século XVIII. Uma tradição que continua até hoje e que combina as melhores técnicas avançadas de construção naval com outra excelência italiana: design. Especificamente, Saramour nasceu da perfeita harmonia entre o proprietário e o estaleiro, com a participação ativa e técnica do CRN para o estúdio de design de iates Francesco Paszkowski projeto e Office Interiors and Design CRN para o projeto linhas exteriores e interior de iates.