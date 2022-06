10 cortinas incríveis para sua sala de estar

Todos sabemos do charme e da elegância que as cortinas trazem para um ambiente. Reflexos elegantes do décor, as cortinas estabelecem a personalidade de uma sala de estar, seja complementando a decoração ou criando contrastes espetaculares. Assim como outros elementos da decoração, as cortinas podem se apresentar nos mais diversos formatos e com as mais diversas funcionalidades. Não, elas não servem apenas para rebater a luz do sol. A cortina, na verdade, serve justamente para trazer luz, energia e brilho a qualquer ambiente, seja de noite ou de dia.

Confira aqui no homify 10 cortinas incríveis que, por coincidência, estão localizadas em 10 salas de estar mais incríveis ainda. Uma combinação capaz de encantar qualquer pessoa.