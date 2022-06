10 tapetes vibrantes para salas de estar

Um lar que vibra é mais feliz. O uso de cores vibrantes na decoração mexe com o espaço, dá movimento ao cômodo. Transforma. Por isso, a escolha de elementos para o lar deve ser muito bem direcionada. No seu planejamento decorativo, você pode escolher por itens que dão neutralidade, frieza ou vibrações singulares ao espaço. A criatividade irá ser o seu ponto de partida essencial. Siga ela. Dê espaço para que o seu conhecimento estético e suas cores preferidas tragam o resultado que você espera para a decoração do seu lar. Você irá se surpreender com o excelente gosto pessoal que mantém. Por isso, falando em cores e vibrações, iremos direcionar a dica de decoração do dia para o uso de tapetes na sala de estar. São dicas para peças de diversos tamanhos e combinação de cores que transformam qualquer ambiente.

O segredo do uso dos tapetes deve seguir todas essas dicas. Independente da escolha dos desenhos para o objeto, nunca deve-se esquecer que serão o conjunto de cores utilizados no tapete que deixarão sua sala de estar com um movimento mais feliz e com a decoração mais vibrante. A utilização correta destas cores poderá ser expandida para outros objetos decorativos do lar, dando um um resultado maravilhoso para o cômodo.

E pensando em levar as dez dicas de tapetes com cores vibrantes para deixar sua sala de estar maravilhosa, nós, da homify, separamos dez sugestões que nossos profissionais utilizaram em projetos ao redor do mundo. São ideias capazes de transformar uma sala de estar utilizando toda a beleza dos tapetes. Temos certeza que você irá se identificar facilmente com as possibilidades e logo um destes estará no seu lar. Venha conosco e aproveite!