Diversão dentro de casa!

Verão sempre foi sinônimo de curtir dias intensos ao ar livre, na piscina ou no mar. Mas não é novidade para ninguém que, devido ao aquecimento global, as temperaturas estão aumentando drasticamente agora no verão, principalmente nas cidades com muito concreto e poluição. A sensação quando se está sob o sol está cada vez mais quente e os médicos recomendam evitar alguns momentos específicos, normalmente entre 11h e 16h. Além disso, dependendo da região do país, é comum termos momentos de chuvas leves que vêm para refrescar os dias de calor intenso. Se algum desses fatores está presente no seu verão, ou simplesmente o fato de que você não pode fugir da cidade por alguns dias devido ao trabalho, não se preocupe! Às vezes o melhor a fazer é passar esses momentos relaxando no ar condicionado, e nada melhor do que ter uma casa preparada para receber atividades entre quatro paredes. Para que isso aconteça, você pode checar nossas dicas de ambientes feitos exatamento para cumprir esse propósito. Seja ficar jogado em meio a um monte de almofadas, assistir a um filme legal, jogar jogos com os amigos ou apenas preparar refeições deliciosas no frescor das casas que possuem um sistema de refrigeração eficiente, tudo fica melhor se estamos em um espaço que seja propício para essas atividades e que nos tragam prazer em ficar dentro de casa. Confira nossas inspirações e deixe a sua residência perfeita para esses momentos!