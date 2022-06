10 roupeiros Infantis ideais!

Ao pensar na decoração do quanto infantil todo detalhe se torna essencial. Para que a criança se sinta num ambiente confortável é preciso proporcionar um espaço que se relacione com a sua personalidade. Por este motivo, a escolha de cada móvel que compõe o quarto, deve ser pensada de acordo com as necessidades individuais de cada um. O roupeiro infantil não foge desta regra, esta peça é fundamental para manter o ambiente organizado e ainda pode ganhar um destaque na decoração.

Um série de idéias e modelos criativos, podem te dar dicas de como fazer esta escolha saindo dos padrões convencionais, além disso vale pensar em alguns fatores que devem ser apontados antes de adquirir um guarda-roupa infantil, como por exemplo o tema e as cores da decoração do ambiente, o espaço do quarto, quantas crianças utilizam aquele mesmo espaço, etc. Por estes e outros motivos, o homify te dá dicas incríveis de guarda-roupas infantis ideais para o quarto dos seus filhos! Vamos conferir?!