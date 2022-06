Diversão na Cozinha

Mariscos ou Mexilhões como são conhecidos são certamente um dos pratos mais servidos pelo litoral brasileiro, especialmente com a chegada do verão. Essa panela inovadora pode vai facilitar o processo de cozimento e seus amigos e familiares vão adorar!

Para aqueles que amam frutos do mar nada como mexilhões fumegantes com espaguete marinara ou o tradicional prato francês moules frites (mariscos servidos com batatas fritas). Este conjunto inteligente não só torna a preparação mais fácil, mas é visualmente deslumbrante também. A panela abre e se dividi em duas partes; A parte superior pode ser usada para armazenar cascas descartadas, enquanto a metade inferior pode continuar marinar os mariscos em suco de vinho branco ou em outro molho de sua preferência.

Como com qualquer coisa, a cor é uma questão de gosto. Portanto, é possível encontrar esta pequena Invenção em uma seleção de cores tão ampla como um arco-íris.