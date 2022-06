Reforma: o antes e depois deste apartamento vai te inspirar a mudar o seu

A sala de estar carregava uma decoração démodé, estancada no passado. De algum lugar do passado, todos nós conhecemos esse mobiliário, no entanto sabemos que já não se adaptam as necessidades do dia-a-dia moderno. A vida que levamos hoje em dia pede por móveis mais flexíveis e práticos, assim como uma atmosfera mais limpa e clean para alcançar um balanço ideal entre a correria da cidade e o conforto do lar. Além do mobiliário, as cores do antigo apartamento deixavam o ar da casa cansativo e escuro. Enquanto isso, a antiga cortina permitia a regulagem da entrada de luz natural, porém não projetava uma iluminação ideal para diferentes atividades.