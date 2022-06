As cadeiras certas para sala de jantar!

Parte do projeto do escritório Csda Arquitetura e Interiores, este ambiente tem um clima minimalista e refinado. A aposta das cadeiras para completarem o décor deste local foi em peças confeccionadas em veludo branco e com pernas em madeira escura. É possível encontrar modelos de cadeiras para sala de jantar com diferentes tipos de acabamento e estofado. O importante é garantir que o estofado escolhido faça harmonia com os elementos decorativos ao redor.