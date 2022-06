Este miniapartamento vazio ficou lindo depois da reforma

Para um melhor aproveitamento do espaço e sensação de amplitude, todas as paredes foram abertas. Dessa forma, a residência ganhou uma iluminação natural muito mais eficaz do que na situação anterior. Apesar dos ambientes agora serem visualmente integrados, há uma separação sutil entre cada um. Da sala de estar para o quarto, foi instalado um moderno caixilho na altura total do pé direito, enquanto para a cozinha a ilha com a pia serve se um lado a sala e do outro a cozinha.