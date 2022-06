10 Ideias de decoração para sala de estar

Sala de estar super alegre e exótica, consiste em uso de cores fortes com base no tom verde e fundo branco. O papel de parede estilo selva tropical é a solução perfeita para aqueles que adoram a natureza porém não tem tempo para cuidar de plantas.

As cores da parede dão vida ao ambiente trazendo alegria com um ar descontraído. Para quebrar o tom super selva e tirar a atenção do verde, cores de contraste foram adicionadas: almofadas e tapetes em tons de rosa e roxo vibrantes compõem o restante desta pequena sala de estar.

A cadeira angula de cor amarela acentua o tema descontraído e divertido.