Top 5: Ideias de quintal para serem copiadas urgentemente

Boas dicas são sempre bem-vindas para a decoração do lar. Muitas vezes, as inspirações chegam de maneira simples, distante de grandes projetos mirabolantes. E são algumas destas ideias que encontraremos no projeto de hoje, desenhado com muito cuidado pela arquiteta de interiores, Vanda Carobrezzi, de São Caetano do Sul (SP).

Com linhas simples e um entorno cercado com amplo jardim e piscina, esta simpática casa com pé-direito amplo nos mostra como algumas soluções simples podem fazer muita diferença para deixar o lar mais bonito e prático. Acompanhando as boas ideias presentes, teremos algumas ótimas inspirações que poderão ser facilmente utilizadas.

Por isso, convidamos você a navegar conosco nas imagens abaixo e apreciar todos os ótimos detalhes deste belo projeto. Temos a certeza de que, ao final, você verá como estas boas ideias poderão ser incrementadas no seu lar. Siga com a gente e inspire-se!

Esta casa de condomínio em SP tem 6 ótimas dicas para imitar no seu lar