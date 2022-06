Discreta por fora e exuberante por dentro: essa casa vai te impressionar

A homify viaja hoje até o México, mais precisamente à região de Oaxaca, onde o escritório Rootstudio projetou uma casa moderna, a Casa Xochimilco II, cuja fachada principal é composta de um muro na cor laranja e um portão metálico na cor preta. Quando atravessamos atravessamos o portão de aparência discreta, nos deparamos com paredes com um pátio interno e as paredes de tijolos cerâmicos sem reboco. Porém, quando ingressamos no espaço interno da residência, somos surpreendidos pela sua espacialidade e materialidade.

Os clientes exigiram uma construção rápida, um orçamento baixo, a preservação da árvore que havia no centro do terreno e uma casa bonita. Os arquitetos então responderam com uma implantação em forma de L, rodeando a árvore, organizando-se em torno de um pátio central, com amplas aberturas de vidro, que interligam os ambientes de convívio social com o pátio central e permitem um melhor aproveitamento da luz natural, com espaços amplos e uma mistura inusitada do estilo rústico e industrial.

Em tempos em que as aparências dos indivíduos são super valorizadas em detrimento da essência e do intelecto, este projeto de fachada discreta e de ambientes internos minimalistas surpreendentes personifica a metáfora contrária ao comportamento vazio e supérfluo do nosso tempo, no qual a representação da personalidade é mais relevante do que a real personalidade. A mensagem do projeto é bem clara, o que realmente tem valor e relevância é a essência da personalidade dos moradores, expressas aqui com o emprego do mínimos recursos e meios.

Convidamos você a descobrir os encantos deste projeto de aparência discretíssima, que em seu interior revela todo seu esplendor, conforto e uma espacialidade e materialidade contemporâneas e surpreendentes .