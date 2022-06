33 quartos de bebê lindos com decoração simples

Berço – Primeiro, confira se o berço tem certificações de segurança, essenciais para garantir a integridade física do seu bebê. Dito isso, prefira móveis versáteis que acompanhem o crescimento da criança, como aqueles que têm duas opções de altura e também podem se tornar camas nas próximas fases de desenvolvimento. Para quartos pequenos, uma boa ideia são os berços multifuncionais, com cômoda embutida.

Cômoda – Este móvel é fundamental para o quartinho do bebê, pois traz grande praticidade no dia a dia. A cômoda serve de apoio ao trocador e acomoda o enxoval do bebê, tornando desnecessária a presença de um armário, o que pode ser providencial em um quarto pequeno.

Poltrona de amamentação – É muito importante ter este móvel no quarto do bebê porque a mamãe precisa de conforto na hora de amamentar a criança ou, simplesmente, para poder niná-la quando chorar por qualquer motivo. Portanto, a poltrona tem que apresentar o design e a ergonomia mais adequados à mãe do bebê. Outras alternativas à poltrona são uma cama, um sofá ou uma cadeira de balanço.