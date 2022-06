45 ideias simples para decorar quartos

Em casa, incorporamos um pouco de nossa personalidade em cada cômodo, mas se há um lugar no qual a expressamos mais, esse lugar é o nosso quarto. Principalmente para quem divide o apartamento com família ou amigos, o quarto é o nosso refúgio, o lugar para o qual podemos escapar, relaxar e ficar em contato com nós mesmos. E para tal, nada como montar um espaço aconchegante e organizado! Na hora de planejar um quarto, pensamos muito em sua decoração, pois é a partir daí que moldaremos certa personalidade, expondo nossa história e sentimentos. Buscamos a harmonia perfeita entre funcionalidade e estética, para criar uma atmosfera tranquila, acolhedora e prática. Na decoração não há regra, tudo é uma questão de preferencia. Há os que se sintam mais confortáveis em um quarto extremamente clean, enquanto outros adoram espalhar objetos por todos os cantos.

Não há lugar melhor que o nosso lar, não é verdade? Mesmo para os viajantes de plantão, a melhor sensação é retornar para a casa, tomar um belo banho e dormir em sua própria cama. Esse é também o melhor remédio após um dia cheio, quando passamos horas fora de casa trabalhando, estudando ou resolvendo os mais diversos problemas da rotina. E já que amamos o nosso lar, é de se imaginar que amamos planejá-lo! Todos temos diferentes gostos, os quais adoramos expor em diferentes maneiras, é assim que compramos nossas roupas e montamos um estilo único, e como selecionamos nosso mobiliário e transformamos um apartamento em um lar acolhedor e confortável. Assim, carregamos conosco inúmeros acessórios que precisam de um lugar. Naturalmente, esse é o momento de buscar a ajuda de profissionais, arquitetos de interiores, que como em um passe de mágica, dão nossa cara aos ambientes que habitamos.

O quarto terá uma cara moderna ou rústica, monocromática ou colorida? O estilo depende de cada um. Independente disso, o segredo para planejar o quarto ideal é equilíbrio, proporção e coerência. Isso significa que temos que prestar atenção no tamanho que temos disponível, a fim de escolher os móveis certos. Se temos bastante espaço, é possível preencher o espaço com uma cama ampla, armários, escrivaninha, prateleiras e etc; porém com uma área reduzida, é necessário buscar uma estratégia como camas altas, armários embutidos ou uma decoração minimalista e charmosa. Cada elemento inserido torna-se elemento da decoração, e logo adquire um papel importante na composição do quarto.

Não esquecemos os casos nos quais temos que pensar no quarto de alguém, quando estamos planejando o quarto das crianças. É uma atividade prazerosa e imaginativa. Ao mesmo tempo que esse ambiente deve ser seguro, também é interessante que seja um espaço de criatividade, educação e tranquilidade. Para estes casos funcionam muito bem cores claras e neutras, e elementos práticos como nichos, prateleiras e cômodas para organizar brinquedos e roupas. Para as crianças, uma arquitetura flexível é essencial, já que em questão de anos, o ambiente se transforma. Um berço torna-se uma cama, um trocador torna-se uma escrivaninha e assim por diante. Portanto, quanto mais inteligentes as soluções, mais simples serão essas mudanças e a decoração terá um papel fundamental em refletir cada fase. Para mais ideias, veja 6 quartos infantis que são pura diversão!

Confira a seguir 45 exemplos para decorar seu cantinho especial em casa!