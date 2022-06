10 tapetes rosas super descolados

Nesta sala de jantar projetada pelo Studio Guilherme Torres, encontramos um ambiente despojado e refinado. A aparência única e com toques de arte no recinto trazem um clima interessante e cheio de personalidade. O tapete rosa oferece charme e contrasta diretamente com os vasos em verde. O piso em taco proporciona contraste com as paredes em cinza. O resultado é uma composição atual e moderna.