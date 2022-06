40 Ideias Geniais Para Planejar Uma Cozinha Pequena

Nós aqui do homify já sabemos que muitos dos nossos leitores adoram dicas de como planejar espaços pequenos, e por isso nossos profissionais desenvolvem tantos projetos desse tipo. Não é a toa que o tópico sempre atrai interesse, afinal de contas os espaços de moradia nas grandes metrópoles são cada vez menores. Dessa forma, a habitação moderna é definitivamente um lugar funcional, prático e eficiente. Um dos ambientes mais ativos da casa e que pedem tanta praticidade em nossa rotina diária, é a cozinha. Quando temos uma área reduzida para desenhar tal espaço, é preciso quebrar muito a cabeça para desenvolver soluções modernas e funcionais, portanto planejar bem é a solução! Quando planejada, uma cozinha pequena torna-se um ambiente aconchegante e capaz de receber mais pessoas do que imaginamos. Assim como passa a ser um lugar se operações simples e fáceis. Claro que você deve estar se perguntando o que considerar nesse momento, então vamos a algumas dicas:

Ao planejar nossa cozinha devemos levar muitos aspectos em consideração. Em um ambiente pequeno, a iluminação é um quesito importante e está diretamente relacionado com as cores. Cores escuras resultam em um cômodo aconchegante e confortável, porém necessitará uma iluminação mais elaborada para evitar que o ambiente pareça ainda menor. Por outro lado, uma cozinha clara pede menos iluminação, já que as cores refletem mais luz. Existem também alguns truques para trazer uma sensação de amplitude à espaços pequenos, por exemplo espelho, já que ao refletirem o cômodo aumentam a sensação de profundidade. Ou ainda implantar uma decoração clean, para que os olhos não se cansem ao observar o espaço. A organização é de suma importância, já que uma cozinha desorganizada é pouco prática e pode ser até estressante no momento de cozinhar ou limpar, logo é interessante sistematizar ao máximo o lugar de cada objeto.

Assim, também há de pensar em todos os acessórios e utensílios que queremos organizar. Para os amantes de culinária isso pode ser um grande desafio, já que carregam tantos aparatos e muitas vezes gostam de tê-los à vista. Portanto, pensar em sistemas inteligentes de armários, gavetas, gabinetes e prateleiras é essencial. Uma solução bacana que favorece o ganho de espaço, são móveis que se adaptam as esquinas, normalmente pontos complicados de desenvolver, mas respostas modernas como portas dobráveis são super eficientes. Nichos são uma peça chave na arquitetura de interiores contemporânea, em ambientes pequenos podem ser embutidos na alvenaria, de forma a não sobressair e economizar muito espaço. Dessa forma, serve não apenas para armazenar, mas também decorar a cozinha. Na falta de comprimento, vale aproveitar toda a altura, instalando armários ou prateleiras até o teto. Tal técnica deve ser desenvolvida com cuidado para que não cause uma sensação de encolhimento do pé-direito. Sempre que possível, ter uma cozinha integrada é uma grande vantagem. Confira exemplos de uma união perfeita entre cozinha e sala de jantar!

Para exemplificar melhor os pontos que estamos tratando, neste artigo visitaremos diversas cozinhas pequenas que foram planejadas de forma eficaz, para provar que qualquer ambiente tem muito potencial, independente de seu tamanho. Venha conosco e inspire-se para planejar sua próxima cozinha e torná-la em seu ambiente favorito!