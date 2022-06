10 banheiros super diferentes!

Usar azulejos no banheiro, realmente, é uma das maneiras mais clássicas e também eficazes de decorar este ambiente e torna-lo bonito, com toque criativo e moderno. Este banheiro possui revestimento completo com azulejos nas cores branca e azul., o diferencial neste ambiente é o jogo de cores. na parte superior do cômodo, azulejos na cor branca enfeitam o ambiente e trazem clareza e iluminação ideais par este cômodo. Já na parte inferior do banheiro, a cor azul bic , entra no ambiente trazendo um colorido especial e quebrando a sensação fria dos azulejos mais claros. Um grande detalhe esta nas louças, na banheira e bancada, que continuam com seus tons neutros, balanceando a atmosfera do cômodo. Um leve toque de verde com alguns objetos de uso do ambiente, encantam o ambiente de maneira leve, despreocupada e atual.