Transformando sua casa em um playground!

Muitos lembram de seus verões da infância como os momentos em que se costumava ir acampar com toda a família em algum refúgio próximo da cidade. Assim que as férias começavam, os pais faziam as malas e todos iam juntos para curtir algum tempo mais perto da natureza, em dias cheios de sol, calor, novos amigos, praia e noites dormindo em barracas. Ao final do verão, todo o equipamento de acampar era guardado e só era usado novamente no próximo ano, quando tudo se repetiria. Hoje em dia, podemos deixar as crianças terem uma experiência de acampar durante o ano inteiro, através de quartos como esse, desenhado pela Cuckooland. Aqui nós temos um quarto inteiro com inspiração em acampamentos, que qualquer criança adoraria ter. A cama, que normalmente é o centro do quarto inteiro, é feita artesanalmente e pode ficar aberta ou fechada, de acordo com o momento do dia. Um colchão extra se encontra em baixo da cama, para os dias em que os amiguinhos decidirem fazer parte do acampamento!