Quiosque em Porto Alegre ficou pronto em 31 dias!

Ter à disposição um local agradável para relaxar com a natureza ao redor não é nada mal. Quando este local está em uma grande cidade, acaba por se tornar um dos refúgios mais agradáveis para esquecer quaisquer problemas do dia a dia. Assim é o projeto que conheceremos hoje, um quiosque localizado em Porto Alegre e desenhado pelo escritório gaúcho Kali Arquitetura.

Além de aproveitar o cenário incrível às margens do rio, o quiosque está também próximo a dois dos mais belos cartões postais da capital, o Cais do Porto e a Usina do Gasômetro. Feito de estrutura metálica pré-fabricada, o quiosque precisou de apenas 31 dias para ficar pronto. O tempo foi contado desde a fundação em radier até a entrega completa dos móveis.

Para conhecer um pouco mais deste incrível espaço, convidamos você a seguir conosco para este destino maravilhoso no sul do Brasil, onde a tranquilidade e a vida calma pedem passagem. As fotos são de Marcelo Donadussi.