Casa contêiner: veja fotos, plantas do piso e se inspire!

Vamos dar uma olhada no interior da cozinha, que fica no primeiro andar junto com a sala de estar. O espaço, suficiente para uma pessoa cozinhar, foi planejado para ser prático, clean e moderno. A escolha das cores é muito bem resolvida: o bege contrasta com o branco e o revestimento que aparenta blocos de cimento mantém o conceito industrial dos contêineres.