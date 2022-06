5 casas com fachadas lindas te darão ideias para mudar a frente de seu lar

As fachadas podem também ganhar uma nova identidade ao serem construídos blocos auxiliares com espaços para novas janelas. No entanto, para que isto seja feito de maneira a contribuir beleza para o imóvel, é imprescindível que o projeto seja cuidadosamente estudado com um arquiteto a fim de as novas estruturas não interferirem negativamente no desenho da casa.

Na imagem, um belíssimo projeto do escritório Habitat Arquitetura, de Jundiaí (SP).