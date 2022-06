51 nichos e estantes incríveis para organizar a casa

Frequentemente, arquitetos de interiores fazem uma ginástica cerebral para acomodar de maneira prática todos os objetos do cliente. Ao longo dos anos naturalmente vamos acumulando pertences com os quais adoramos enfeitar nosso lar, o que traz um toque pessoal à decoração. No entanto, há de calcular bem como organizar todos esses itens sem desperdiçar espaço ou carregar demais os ambientes. Confira dicas para evitar erros comuns de decoração.

Uma peça coringa para auxiliar na organização são os nichos. A flexibilidade de tais elementos permite tanto sua sistematização de forma a conformar um mobiliário complexo que pode substituir prateleiras e estantes, quanto o uso de peças únicas que ganham um destaque surpreendentemente moderno.

Há diversos modos de produzir nichos, ora são peças soltas para fixar na parede, ora são aberturas em alvenaria. Para o primeiro caso, qualquer material pode ser usado, sendo a madeira o mais comum com a possibilidade de revestimento em diferentes cores. Dessa forma, geralmente são utilizados para organizar materiais e objetos decorativos em salas, quartos, escritórios e cozinha. Já no segundo exemplo, aberturas em alvenaria podem ser revestidas com o mesmo acabamento da parede ou então receber um tratamento distinto. Essa opção vai muito bem em boxes de banheiro para organizar produtos sem ocupar espaço, tendo um resultado elegante e simples.

Tudo é possível com os nichos e para provar isso selecionamos 51 exemplos para usar essa peças em diversos cômodos da casa, garantindo uma organização divertida e contenporânea!