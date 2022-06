A reforma total desta sala vai te inspirar a mudar a sua

É normal que ao longo da vida acabemos nos apegando a muitas coisas. Quando trazemos esta ideia para a decoração, acabamos por notar o acúmulo de alguns objetos decorativos, móveis e pequenas preferências que, sem percebermos, acabam por ficar ultrapassados. Desapegar é preciso.

Ao longo dos anos, com as boas referências de profissionais, projetos e casas que visitamos, percebemos o quanto algumas trocas são mais do que bem-vindas: são necessárias. E foi isto o que os proprietários deste apartamento na Polônia perceberam ao conversarem com bons profissionais. Em consultoria com o escritório polonês Auraprojekt, foi percebido o excelente espaço que o lar oferecia, mas que, com o uso dos velhos móveis, acabava não sendo bem aproveitado.

Com a decisão de trocar a decoração, a remodelação dos espaços foi possível de maneira mais prática e rápida com a ajuda de um projeto bem detalhado para todos os cômodos do lar. Para ver os resultados desta linda e colorida transformação, convidamos você a seguir conosco nesta viagem até o leste europeu, onde veremos os belos resultados de mais trabalho realizado por nossos talentosos profissionais.

Aproveite a visita conosco e inspire-se!